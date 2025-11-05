Пропалестинські "активісти" спробували зірвати виступ глави МЗС Польщі

Виступ польського віцепремʼєра та міністра закордонних справ Радослава Сікорського у Варшавському університеті у середу перервали дві студентки, які звинувачували владу у "підтримці геноциду" в секторі Гази.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

Під час виступу Сікорського перед трибуною, за якою стояв політик, з'явилися дві студентки з "прапором" Палестини.

"Радослав Сікорський підтримує геноцид, і ми не згодні, щоб така людина була запрошена до нашого університету. Ганьба!" – вигукували вони.

Між главою МЗС Польщі та студентками виникла дискусія. Сікорський сказав, що кожен має право на власну думку, і попросив їх вислухати його промову. Ті сказали, що "не мають наміру слухати далі".

Після цього поліцейські вивели із зали студенток, які продовжували кричати "Ганьба!"

Пізніше Сікорський на Х прокоментував ситуацію, нагадавши, що неодноразово засуджував надмірне застосування Ізраїлем сили в секторі Гази та незаконні поселення на Західному березі річки Йордан.

"Дивно також, що з огляду на останні масові вбивства в Дарфурі вони не протестують проти війни в Судані, в якій загинуло більше людей, ніж у Газі та Україні разом узятих. Варто також заступитися за тисячі християн, вбитих у Нігерії", – написав він.

У серпні МЗС Польщі виступило із рішучим засудженням поведінки ізраїльських фанатів під час матчу ізраїльтян з клубу "Маккабі" проти польського "Ракова" з Ченстохови.