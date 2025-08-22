Польща розкритикувала плани Ізраїлю щодо побудови поселення на Західному березі

Міністерство закордонних справ Польщі категорично проти планів будівництва поселення на Західному березі річки Йордан.

Про це пише польський мовник RMF24, передає "Європейська правда".

У МЗС країни наголосили, що Польша підтримує дводержавне рішення, яке "передбачає мирне співіснування Ізраїлю та Палестини в межах кордонів 1967 року".

"Ми рішуче виступаємо проти планів будівництва нових єврейських поселень у районі E1 на Західному березі. Рішення ізраїльського уряду, прийняте в середу, 20 серпня 2025 року, є явним порушенням міжнародного права", – наголосило Міністерство закордонних справ Польщі.

Вітак у МЗС Польщі закликали Ізраїль "припинити підтримку незаконного поселенського руху на Західному березі".

"Ми засуджуємо всі акти агресії проти палестинського населення в цьому контексті", – йдеться в заяві.

Зовнішньополітичне відомство Польщі також підкреслило, що воно підтримує контакти з дипломатами ЄС та європейськими партнерами "щодо спільної реакції на ці кроки".

Проєкт будівництва поселення E1 передбачає розділення Західного берега річки Йордан і відріже його від Східного Єрусалима.

Ізраїль заморожував проєкт у 2012 та 2020 роках через заперечення США, європейських союзників та інших держав. У середині серпня Ізраїль оголосив про його відновлення на тлі все більшої кількості держав, охочих визнати Палестину.

Цей крок вже розкритикували в Німеччині та Італії. А Велика Британія викликала посла Ізраїлю Ципі Хотовелі у четвер, 21 серпня.

