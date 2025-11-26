Мероприятие с главой МИД Польши снова сорвали пропалестинские активисты

Пропалестинские активисты вмешались в презентацию книги вице-премьера и министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского в Кракове.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

Сикорский в Кракове представил свою последнюю книгу Z okopu do Europy ("От окопа до Европы"), в которой рассказывает о своей карьере – от военного корреспондента до главы МИД.

Основная часть презентации прошла без инцидентов, но когда глава польского МИД начал подписывать книги, среди присутствующих появились пропалестинские активисты.

Они, среди прочего, кричали "Как вам не стыдно?!", "Свободная Палестина!", "Польша участвует в геноциде!", "Скандал!".

Польский вице-премьер сначала игнорировал активистов, но в конце концов покинул встречу раньше, чем было запланировано. Один из активистов бросился на Сикорского, когда тот садился в машину, но его остановила полиция.

Министр иностранных дел Польши до сих пор официально не прокомментировал инцидент в Кракове.

В начале ноября выступление Сикорского в Варшавском университете также прервали две студентки, которые обвиняли власти в "поддержке геноцида" в секторе Газа.

Тогда Сикорский сказал, что неоднократно осуждал чрезмерное применение Израилем силы в секторе Газа и незаконные поселения на Западном берегу реки Иордан.