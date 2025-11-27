Німецькі депутати тиснуть на Мерца перед його поїздкою до Ізраїлю

Німецькі депутати у Бундестазі та Європарламенті висловили свою позицію та очікування канцлеру Фрідріху Мерцу на тлі його запланованого візиту до Ізраїлю.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Наміри Мерца здійснити візит до Ізраїлю та зустрітися з прем’єром країни Біньяміном Нетаньягу спричинили роздратування серед частини німецьких депутатів – зокрема, у зв’язку з тим, що проти Нетаньягу видано ордер Міжнародного кримінального суду у зв’язку з можливими воєнними злочинами і злочинами проти людяності під час операції у секторі Гази.

Більшість західних лідерів поки утримуються від візитів до Ізраїлю. Поїздка Мерца планується на початку грудня.

Речниця з питань зовнішньої політики від "Зелених" Ханна Нойманн зазначила, що було б доречно, якби Мерц у рамках візиту зустрічався передусім з тими, хто "десятиліттями працював на досягнення сталого миру та примирення, людей, які виходять на вулиці на захист демократії і верховенства права в Ізраїлі".

Речник з питань зовнішньої політики від СДПН Адіс Ахметовіч висловив очікування, що канцлер буде активно цікавитися тим, що відбувається на палестинських територіях, з огляду на усі проблеми. "Візит не має бути просто приємною подією із зустрічами з урядовцями Нетаньягу. Мерц має чітко заявити про факти: тероризм поселенців на Західному березі та у східній частині Єрусалиму має припинитися, а допомога має доходити у сектор Гази у повному обсязі та без обмежень", – наголосив він.

Представник Мерцового ХДС і речник із зовнішньополітичних питань Європейської народної партії у Європарламенті Міхаель Галер очікує, що канцлер під час візиту донесе ізраїльським посадовцям позицію Європи щодо питань, які неприйнятно не помічати, і зустрінеться також з представниками палестинської громади.

"Те, що відбувається із політикою поселень на Західному березі – неприйнятно. Свавілля радикальних поселенців потрібно зупинити… Якщо завдяки перемовинам канцлера Німеччини можливо покращити ситуацію, цією нагодою потрібно скористатись", – сказав євродепутат.

Нагадаємо, нещодавно Німеччина скасувала обмеження на експорт зброї до Ізраїлю.

Минулого тижня пропалестинські активісти розмалювали фасад офісу канцлера у Берліні.

