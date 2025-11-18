У Берліні пропалестинські активісти розмалювали фасад офісу канцлера

Пропалестинські активісти у вівторок розмалювали фасад будівлі федеральної канцелярії Німеччини, після чого були затримані.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesspiegel.

Як повідомили у поліції Берліна, двоє активістів – 26-річний чоловік і 27-річна жінка – обмазали фасад будівлі канцелярії близько 10:20 ранку, а також написали слово "Täter" ("Злочинець").

Фото: скриншот з Х

Правоохоронці додали, що акція мала пропалестинський мотив, оскільки чоловік та жінка мали при собі палестинський прапор, а також банер із написом "Peacefully against Genocide" ("Мирно проти геноциду").

Однойменна група взяла на себе відповідальність за акцію у соцмережах, звинувативши уряд Німеччини у потуранні воєнним злочинам Ізраїлю.

Активістів затримали на місці й після допиту відпустили. Розслідуванням інциденту займається служба державної безпеки Німеччини, яка відповідає за злочини на політичному ґрунті.

У липні німецька поліція вже затримувала двох людей, які могли облити червоною фарбою федеральне відомство канцлера Німеччини.

Поліція Берліна нещодавно також затримала шістьох людей, які організували несанкціоновану акцію протесту на підтримку "Палестинської держави" на Бранденбурзьких воротах.