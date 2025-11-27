Немецкие депутаты давят на Мерца перед его поездкой в Израиль

Немецкие депутаты в Бундестаге и Европарламенте выразили свою позицию и ожидания канцлеру Фридриху Мерцу на фоне его запланированного визита в Израиль.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Намерения Мерца осуществить визит в Израиль и встретиться с премьером страны Биньямином Нетаньяху вызвали раздражение среди части немецких депутатов – в частности, в связи с тем, что против Нетаньяху выдан ордер Международного уголовного суда в связи с возможными военными преступлениями и преступлениями против человечности во время операции в секторе Газа.

Большинство западных лидеров пока воздерживаются от визитов в Израиль. Поездка Мерца планируется в начале декабря.

Пресс-секретарь по вопросам внешней политики от "Зеленых" Ханна Нойманн отметила, что было бы уместно, если бы Мерц в рамках визита встречался прежде всего с теми, кто "десятилетиями работал на достижение устойчивого мира и примирения, людьми, которые выходят на улицы в защиту демократии и верховенства права в Израиле".

Спикер по вопросам внешней политики от СДПГ Адис Ахметович выразил ожидание, что канцлер будет активно интересоваться тем, что происходит на палестинских территориях, учитывая все проблемы. "Визит не должен быть просто приятным событием со встречами с правительственными чиновниками Нетаньяху. Мерц должен четко заявить о фактах: терроризм поселенцев на Западном берегу и в восточной части Иерусалима должен прекратиться, помощь должна поступать в сектор Газа в полном объеме и без ограничений", – подчеркнул он.

Представитель Мерцового ХДС и спикер по внешнеполитическим вопросам Европейской народной партии в Европарламенте Михаэль Галер ожидает, что канцлер во время визита донесет израильским чиновникам позицию Европы по вопросам, которые недопустимо игнорировать, и встретится также с представителями палестинской общины.

"То, что происходит с политикой поселений на Западном берегу, неприемлемо. Беспредел радикальных поселенцев нужно остановить... Если благодаря переговорам канцлера Германии можно улучшить ситуацию, этой возможностью нужно воспользоваться", – сказал евродепутат.

Напомним, недавно Германия отменила ограничения на экспорт оружия в Израиль.

На прошлой неделе пропалестинские активисты разрисовали фасад офиса канцлера в Берлине.

