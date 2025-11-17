Німеччина скасує обмеження на експорт зброї до Ізраїлю

Німецький уряд скасує наказ про призупинення продажу деяких видів зброї Ізраїлю з наступного тижня.

Про це повідомив у понеділок, 17 листопада, представник уряду, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Німеччина, другий за величиною експортер зброї до Ізраїлю після США, оголосила про призупинення експорту деяких видів зброї до Ізраїлю в серпні на тлі зростаючого тиску громадськості з приводу війни в Газі.

Це рішення стосувалося зброї та систем, які могли бути використані в секторі Гази, але не тих, які вважаються необхідними для захисту Ізраїлю від зовнішніх атак.

"Уряд повернеться до розгляду кожного випадку окремо при ухваленні рішень щодо експорту зброї і буде реагувати на подальший розвиток подій", – сказав представник уряду.

За словами речника, це рішення дозволить від 24 листопада відновити експорт, призупинений у серпні.

Також він додав, що Німеччина залишається відданою підтримці тривалого миру між Ізраїлем і палестинцями на основі дводержавного рішення і продовжуватиме брати участь у підтримці відновлення Гази.

Зазначимо, відносини між Німеччиною та Ізраїлем здебільшого формуються на поєднанні історичної відповідальності, активної співпраці та періодичних напружень, що загострюються під час близькосхідних конфліктів. Утім, загалом Берлін завжди лишався захисником Ізраїлю на європейській арені.

Обережність Берліна у критиці дій ізраїльської влади значною мірою пояснюється спадком Голокосту та нацистських злочинів.

На початку жовтня віцеканцлер Німеччини Ларс Клінгбайль заявив, що уряд перегляне часткове ембарго на постачання зброї до Ізраїлю.

Ця заява пролунала на тлі того, що ХАМАС готувався звільнити заручників, яких він захопив під час нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Нещодавно під час візиту до Туреччини канцлер Німеччини Фрідріх Мерц публічно посперечався з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом щодо ситуації у секторі Гази.

Читайте також, як Європа змінює політику в регіоні на тлі катастрофи у Газі.