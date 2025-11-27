У Польщі затримали російського хакера, який зламував бази даних інтернет-магазинів

У Польщі співробітники краківського відділення Центрального бюро боротьби з кіберзлочинністю затримали громадянина Росії, якого підозрюють у зламі баз даних інтернет-магазинів.

Про це повідомляє RMF24, інформує "Європейська правда".

Як зазначено, громадянин Росії був затриманий співробітниками Центрального бюро боротьби з кіберзлочинністю 16 листопада.

Було встановлено, що в 2022 році він незаконно перетнув кордон Польщі, а рік по тому отримав статус біженця в країні.

За даними прокуратури, чоловік зламував інформаційні системи інтернет-магазинів, використовуючи прогалини у них.

Отримавши доступ, він проник в бази даних, що там зберігалися.

За даними слідчих у Кракові, його діяльність може бути пов'язана також з іншими кібератаками, спрямованими проти компаній, що працюють у Польщі та Європейському Союзі. Зараз оцінюється збиток, який він міг заподіяти.

Росіянин вже був допитаний і йому висунули звинувачення. Суд ухвалив рішення про тримісячне утримання чоловіка під вартою.

Нагадаємо, в Данії напередодні місцевих і регіональних виборів сайти кількох данських політичних партій зазнали кібератаки, відповідальність за яку взяли на себе проросійські хакери.

Раніше проросійські хакери взяли на себе відповідальність за атаку на Міністерство оборони Фінляндії та інші офіційні сайти.