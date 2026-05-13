Президент Румунії прокоментував заяви Путіна про нібито наближення кінця війни

Президент Румунії Нікушор Дан скептично ставиться до нещодавньої заяви глави Кремля Владіміра Путіна про нібито наближення завершення війни в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав під час спільної пресконференції з президентом Польщі в Бухаресті, його цитує "Укрінформ".

Дан підкреслив, що економічна ситуація Російської Федерації не є найкращою.

"Але в останні дні ми бачимо, що Росія й надалі веде війну, хоча оголосила і задекларувала, що хоче її припинити. Усі російські військові стратегії не демонструють жодного прагнення до миру на європейському континенті, і ми реагуємо на це як у двосторонній співпраці, так і в межах НАТО чи Євросоюзу", – заявив румунський лідер.

Він наголосив, що окрім війни в Україні РФ також веде гібридну війну проти країн Заходу.

"Я міг би ще додати до цього гібридну війну, яку переживає кожен із нас. Ми бачимо, що це триває, і не спостерігаємо ознак якогось прагнення до миру",– наголосив Дан.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту до Києва у понеділок попередив, що заяви Путіна про можливе завершення війни в Україні можуть бути черговим обманом.

Путін 9 травня заявив, що, на його думку, війна між РФ та Україною нібито наближається до завершення, однак західні країни, за його словами, не готові це визнати через продовження політики протистояння.

Його помічник Юрій Ушаков також заявив про нібито готовність Путіна до зустрічі з Зеленським, але лише у Москві.

Також Путін запропонував колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера як перемовника, щоб знову залучити європейську сторону до переговорів про припинення війни. Україна виступила проти.