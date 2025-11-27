В Польше задержали российского хакера, взламывавшего базы данных интернет-магазинов

В Польше сотрудники краковского отделения Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью задержали гражданина России, которого подозревают во взломе баз данных интернет-магазинов.

Об этом сообщает RMF24, информирует "Европейская правда".

Как указано, гражданин России был задержан сотрудниками Центрального бюро борьбы с киберпреступностью 16 ноября.

Было установлено, что в 2022 году он незаконно пересек границу Польши, а год спустя получил статус беженца в стране.

По данным прокуратуры, мужчина взламывал информационные системы интернет-магазинов, используя пробелы в системах.

Получив доступ, он проник в базы данных, которые там хранились.

По данным следователей в Кракове, его деятельность может быть связана также с другими кибератаками, направленными против компаний, работающих в Польше и Европейском Союзе. Сейчас оценивается ущерб, который он мог причинить.

Россиянин уже был допрошен и ему предъявлено обвинение. Суд принял решение о трехмесячном содержании мужчины под стражей.

Напомним, в Дании накануне местных и региональных выборов сайты нескольких датских политических партий подверглись кибератаке, ответственность за которую взяли на себя пророссийские хакеры.

Ранее пророссийские хакеры взяли на себя ответственность за атаку на Министерство обороны Финляндии и другие официальные сайты.