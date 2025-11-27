Понад 50% німців не вірять, що керівна коаліція "доживе" до кінця каденції

Більше половини німців передчувають, що чинна керівна коаліція через існуючі суперечності не протримається до кінця терміну парламенту.

Про це повідомляє dpa, пише "Європейська правда".

Згідно з опитуванням, проведеним INSA, 54% німців прогнозують колапс керівної коаліції раніше, ніж наступні планові парламентські вибори у 2029 році.

Лише 29% вірять, що уряд Мерца протримається до 2029 року, і 17% не визначилися з думкою.

Очікування виборців відрізняються залежно від партійних симпатій. Так, серед виборців ХДС 56% вірять, що коаліція протримається до кінця терміну. Серед прихильників СДПН передчасний розвал коаліції передчувають 43% опитаних, а серед прихильників ультраправої "АдН" – 78%.

Всього опитали понад 1000 повнолітніх респондентів, збір даних проводився 21-24 листопада. Можлива похибка складає 2,5 відсоткового пункта.

Останні тижні позначилися загостреними дебатами всередині коаліції – зокрема, через різні точки зору щодо запланованої пенсійної реформи та нової моделі військової служби.