Понад 50% німців не вірять, що керівна коаліція "доживе" до кінця каденції

Новини — Четвер, 27 листопада 2025, 10:53 — Марія Ємець

Більше половини німців передчувають, що чинна керівна коаліція через існуючі суперечності не протримається до кінця терміну парламенту. 

Про це повідомляє dpa, пише "Європейська правда".

Згідно з опитуванням, проведеним INSA, 54% німців прогнозують колапс керівної коаліції раніше, ніж наступні планові парламентські вибори у 2029 році.  

Лише 29% вірять, що уряд Мерца протримається до 2029 року, і 17% не визначилися з думкою. 

Очікування виборців відрізняються залежно від партійних симпатій. Так, серед виборців ХДС 56% вірять, що коаліція протримається до кінця терміну. Серед прихильників СДПН передчасний розвал коаліції передчувають 43% опитаних, а серед прихильників ультраправої "АдН" – 78%. 

Всього опитали понад 1000 повнолітніх респондентів, збір даних проводився 21-24 листопада. Можлива похибка складає 2,5 відсоткового пункта.

Останні тижні позначилися загостреними дебатами всередині коаліції – зокрема, через різні точки зору щодо запланованої пенсійної реформи та нової моделі військової служби.

