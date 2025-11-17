Мерц виключав можливість створення уряду меншості на тлі суперечки щодо пенсій

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц був змушений у понеділок публічно відкинути можливість створення уряду меншості на тлі суперечок щодо пенсійної реформи.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство DPA.

Його коментарі пролунали на тлі повідомлень ЗМІ про те, що консерватори Мерца – Християнсько-демократичний союз (ХДС) і Християнсько-соціальний союз (ХСС) – розглядають сценарій формування уряду меншості.

"На мій погляд, про таке не може бути й мови", – заявив Мерц на економічній конференції в Берліні.

"Хтось серйозно вірить, що ми зможемо працювати в цьому німецькому Бундестазі зі змінною більшістю і при цьому продовжувати розумну законодавчу роботу?" – додав він.

Суперечка пов'язана з запланованим урядом пенсійним пакетом, який передбачає прив'язку пенсійних виплат до заробітної плати до 2031 року.

Хоча законопроєкт був схвалений Мерцом і лівоцентристськими соціал-демократами (СДПН), канцлер зіштовхнувся з бунтом з боку молодіжного крила своєї партії.

Мерц з'явився на національній конференції молодіжного крила партії у вихідні, але не зміг заспокоїти невдоволення.

18 депутатів, які входять до молодіжної організації, погрожують проголосувати проти законопроєкту, що може призвести до поразки коаліції Мерца в Бундестазі, нижній палаті німецького парламенту.

Мерц запевнив учасників економічної конференції, що коаліція "звичайно" залишиться при владі і наступного року.

У Німеччині уряди меншості є дуже рідкісним явищем і зазвичай виконують лише тимчасові функції до проведення нових виборів. Попередник Мерца Олаф Шольц очолював такий уряд після розпаду своєї трипартійної коаліції в листопаді 2024 року.

Нагадаємо, бюджетний комітет німецького Бундестагу 14 листопада вранці затвердив проєкт бюджету на наступний рік, де на допомогу Україні передбачено 11,5 млрд євро.

Тим часом німецькі "Зелені" обурилися планами уряду інвестувати більше в нові дороги.