Более 50% немцев не верят, что правящая коалиция "доживет" до конца каденции

Более половины немцев предчувствуют, что действующая правящая коалиция из-за существующих противоречий не продержится до конца срока парламента.

Об этом сообщает dpa, пишет "Европейская правда".

Согласно опросу, проведенному INSA, 54% немцев прогнозируют коллапс правящей коалиции раньше, чем следующие плановые парламентские выборы в 2029 году.

Лишь 29% верят, что правительство Мерца продержится до 2029 года, и 17% не определились с мнением.

Ожидания избирателей отличаются в зависимости от партийных симпатий. Так, среди избирателей ХДС 56% верят, что коалиция продержится до конца срока. Среди сторонников СДПГ преждевременный развал коалиции предчувствуют 43% опрошенных, а среди сторонников ультраправой "АдГ" – 78%.

Всего опросили более 1000 совершеннолетних респондентов, сбор данных проводился 21-24 ноября. Возможная погрешность составляет 2,5 процентных пункта.

Последние недели обозначились обостренными дебатами внутри коалиции – в частности, из-за разных точек зрения относительно запланированной пенсионной реформы и новой модели военной службы.