У Німеччині домовилися про можливість обов’язкового призову

Німецькі ХДС/ХСС і СДПН дійшли компромісу щодо військової служби в країні: відтепер окрім обов'язкових медичних оглядів для молодих чоловіків, також передбачається можливість "призову на службу за потребою".

Про це пише Tagesschau, передає "Європейська правда".

Після тривалих переговорів ХДС/ХСС і СДПН домовилися про структуру нової військової служби. Згідно з угодою, коаліція поки що продовжуватиме покладатися на добровільну службу, але також будуть проводитися загальнонаціональні медичні огляди та встановлюватися цілі щодо збільшення чисельності Збройних сил.

Якщо кількість добровольців буде занадто низькою, Бундестаг зможе ухвалити рішення про так званий призов "на основі попиту".

"Ми будемо більше залучати до добровільної системи. Обов'язковий шлях зростання кількості солдатів має бути закріплений у законі. Якщо добровільна служба в кінцевому підсумку виявиться недостатньою, буде необхідна і обов'язкова служба", – сказав лідер парламентської фракції ХДС/ХСС Єнс Шпан.

Лідер парламентської фракції СДПН Матіас Мірш сказав, що переговори були нелегкими, але вони були доведені до "успішного завершення". Він також підкреслив пріоритетність добровільної служби для задоволення кадрових потреб Бундесверу.

Міністр оборони Борис Пісторіус високо оцінив компроміс.

"Я дуже задоволений. Не було жодних заперечень", – наголосив він.

Відтак з наступного року всі 18-річні отримають анкету, яка оцінить їх мотивацію та придатність. Чоловіки будуть зобов'язані відповісти на нього. Одночасно планується ввести обов'язкову військову службу.

"Коли закон набуде чинності, обов'язкова військова служба також почнеться для чоловіків, народжених 1 січня 2008 року або пізніше, і буде поступово поширюватися на всю вікову групу в міру нарощування потенціалу призову", – йдеться в документі коаліції.

Також було внесено зміни до попередніх планів щодо статусу солдатів у новій військовій службі.

"Добровільна військова служба як особливе громадянське зобов'язання буде збережена. З періоду служби тривалістю від 12 місяців буде введено статус тимчасового солдата (SAZ 1)", – йдеться в документі.

Як зазначається, раніше планувалося, що всі нові призовники одразу ставатимуть тимчасовими солдатами.

Також служба залишиться привабливою завдяки вищій зарплаті та додатковому навчанню, такому як отримання водійських прав або курси з інформаційних технологій.

"Ті, хто служить добровільно, отримуватимуть близько 2,6 тисячі євро брутто на місяць. З періоду служби від одного року буде надаватися субсидія на отримання водійських прав на автомобілі або вантажівки", – йдеться в документі коаліції.

Тепер законопроєкт має бути прийнятий на початку грудня і набути чинності в 2026 році.

На початку жовтня писали, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц очікує, що з часом у країні буде введена обов'язкова військова служба.

Пропозиція Пісторіуса базувалася на добровільному призові і має на меті залучити більше молодих людей, зробивши службу більш привабливою.

Однак депутати блоку Мерца ХДС/ХСС критикували законопроєкт за те, що в ньому не вказано, за яких обставин добровільна служба може перейти в обов'язкову систему. У зв’язку з цим ухвалення законопроєкту в Бундестазі затягувалося.