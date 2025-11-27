У Франції фермери знову протестують проти торгової угоди ЄС із країнами Південної Америки

Близько сотні фермерів у французькій Нормандії влаштували протест проти торгової угоди ЄС із МЕРКОСУР – блоком південноамериканських держав.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

Близько сотні аграріїв, з яких деякі прибули зі своїми тракторами, ввечері у середу влаштували символічну блокаду біля мосту Танкарвіль у Нормандії і розвісили там бідони для молока, протестуючи проти торговельної угоди Євросоюзу з країнами Південної Америки.

Співорганізатори акції заявили, що своїми діями хочуть нагадати політикам про свою позицію щодо угоди.

Учасники кажуть, що "бояться за своє майбутнє" через те, як зросте конкуренція для товарів французьких фермерів внаслідок угоди, і що обурені тим, що їх "не чують".

Торгова угода ЄС з МЕРКОСУР викликала особливі прояви невдоволення у країнах із великим та впливовим агросектором, особливо у Франції та Польщі.

Минулого тижня Рада ЄС схвалила регламент для захисту агросектору в межах угоди з країнами Південної Америки.