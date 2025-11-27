Во Франции фермеры снова протестуют против торгового соглашения ЕС со странами Южной Америки

Около сотни фермеров во французской Нормандии устроили протест против торгового соглашения ЕС с МЕРКОСУР - блоком южноамериканских государств.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Около сотни аграриев, из которых некоторые прибыли со своими тракторами, вечером в среду устроили символическую блокаду у моста Танкарвиль в Нормандии и развесили там бидоны для молока, протестуя против торгового соглашения Евросоюза со странами Южной Америки.

Соорганизаторы акции заявили, что своими действиями хотят напомнить политикам о своей позиции по соглашению.

Участники говорят, что "боятся за свое будущее" из-за того, как возрастет конкуренция для товаров французских фермеров в результате соглашения, и что возмущены тем, что их "не слышат".

Торговое соглашение ЕС с МЕРКОСУР вызвало особые проявления недовольства в странах с большим и влиятельным агросектором, особенно во Франции и Польше.

На прошлой неделе Совет ЕС одобрил регламент для защиты агросектора в рамках соглашения со странами Южной Америки.