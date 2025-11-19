Рада ЄС схвалила регламент для захисту агросектору в межах угоди з країнами Південної Америки

Рада ЄС у середу схвалила запропонований Єврокомісією регламент, який має запровадити механізми захисту для європейської агропродукції в межах торгівельної домовленості між Євросоюзом та південноамериканськими країнами з союзу МЕРКОСУР.

Про це Рада ЄС повідомила на своєму сайті, пише "Європейська правда".

Документ ухвалили менш ніж за два місяці після його внесення Єврокомісією без жодних поправок.

Регламент посилює захист фермерів ЄС та визначає правила швидкого застосування запобіжних заходів у разі, якщо імпорт із країн МЕРКОСУР завдає або може завдати серйозної шкоди європейським виробникам.

Рішення не впливає на дискусії, що наразі тривають між державами-членами щодо підписання та укладення повної угоди між ЄС та МЕРКОСУР і тимчасової торговельної угоди.

Новий регламент визначає, як саме ЄС може призупиняти тарифні преференції для аграрного імпорту з країн МЕРКОСУР, якщо він завдає шкоди виробникам у Євросоюзі. Механізм ґрунтується на чинних інструментах торговельного захисту, але передбачає пришвидшені процедури та спрощені критерії для їх запуску.

Комісія регулярно відстежуватиме імпорт визначених чутливих товарів та кожні пів року звітуватиме перед Європарламентом і Радою ЄС про ситуацію на ринку та ризики для фермерів ЄС.

Після того як Європейський парламент ухвалить свою позицію, у Раді ЄС завершать роботу над регламентом. Документ набуде чинності після схвалення обома інституціями та публікації в Офіційному журналі ЄС.

Європейська комісія представила пропозиції, спрямовані на захист фермерів від недобросовісної конкуренції з боку імпорту з Південної Америки, на початку жовтня.

Нагадаємо, у травні десятки тракторів проїхали вулицями польського Щецина в рамках акції протесту західнопоморських фермерів. Протест був спрямований проти аграрної політики ЄС, в тому числі проти торговельної угоди з МЕРКОСУР.

Тоді ж кілька об’єднань французьких фермерів блокували дороги довкола Парижа, вимагаючи послаблення регуляторного тиску для їхньої галузі.