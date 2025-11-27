WSJ написало про секретний план Німеччини на випадок війни з Росією

Американське видання The Wall Street Journal у свіжій публікації розкрило деталі розробленого Німеччиною секретного плану на випадок війни з Росією.

Про це йдеться у публікації WSJ, інформує "Європейська правда".

Як зазначено, планом займалось близько десятка німецьких офіцерів-високопосадовців. Роботу над ним розпочали близько 2,5 років тому.

У документі на 1200 сторінок детально описано, як 800 тисяч німецьких, американських та інших військ НАТО будуть переправлені на схід, до лінії фронту. На карту нанесені порти, річки, залізниці та дороги, якими вони будуть рухатися, а також способи їхнього постачання та захисту на шляху.

Німецькі офіційні особи раніше висловлювали очікування, що Росія буде готова атакувати НАТО в 2029 році. Але серія шпигунських інцидентів, диверсій і вторгнень в повітряний простір Європи свідчать про те, що вона може готуватися до нападу раніше, йдеться у статті.

Аналітики також вважають, що можливе перемир'я в Україні може звільнити час і ресурси для Росії, щоб підготуватися до дій проти членів НАТО в Європі.

Автори плану вважають, що якщо їм вдасться зміцнити стійкість Європи, то вони зможуть не тільки забезпечити перемогу, але і знизити ймовірність війни.

"Мета полягає в тому, щоб запобігти війні, давши зрозуміти нашим ворогам, що якщо вони нападуть на нас, вони не досягнуть успіху", – сказав військовий офіцер-високопосадовець і один з перших авторів плану.

Деякі з найбільших перешкод, з якими стикаються військові планувальники Німеччини, є нематеріальними: складні правила закупівель та закони про захист даних та інші норми, створені в мирну епоху.

План особливу увагу приділяє інфраструктурі. За оцінками Берліна, 20% автомагістралей і понад чверть автомагістральних мостів потребують ремонту через хронічне недофінансування.

За даними федерації німецьких морських портів, порти Німеччини в Північному та Балтійському морях потребують робіт на суму 15 млрд євро, включаючи 3 млрд євро на модернізацію подвійного призначення, таку як зміцнення причалів.

Така нерівномірність обмежуватиме свободу пересування військових у разі війни. Вузькі місця на карті мобільності військових є одними з найсуворіше охоронюваних секретів плану.

Недоліки законодавства в мирний час також ускладнили Німеччині захист від диверсій – однієї з найбільших загроз, про які йдеться у плані.

Однак Бундесвер оптимістично оцінює свої успіхи.

"Враховуючи, що ми почали з чистого аркуша на початку 2023 року, ми дуже задоволені тим, де ми перебуваємо сьогодні. Це дуже складний продукт", – сказав офіцер і співавтор плану.

Однак, як показали нещодавні стрес-тести, ще є над чим працювати, щоб план і реальність збіглися. Найбільша невизначеність, з якою стикаються планувальники, – це те, скільки часу вони мають.

Раніше німецький генерал-лейтенант Александр Зольфранк висловив думку, що Росія здатна здійснити обмежений напад на територію НАТО в будь-який час.

Тим часом в Європі, за даними ЗМІ, задумались над тим, яку активну відповідь можна дати на гібридні дії РФ.