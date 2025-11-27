WSJ написало о секретном плане Германии на случай войны с Россией

Американское издание The Wall Street Journal в свежей публикации раскрыло детали разработанного Германией секретного плана на случай войны с Россией.

Об этом говорится в публикации WSJ, информирует "Европейская правда".

Как указано, планом занималось около десятка высокопоставленных немецких офицеров. Работу над ним начали около 2,5 лет назад.

В документе на 1200 страниц подробно описано, как 800 тысяч немецких, американских и других войск НАТО будут переправлены на восток, к линии фронта. На карту нанесены порты, реки, железные дороги и трассы, по которым они будут передвигаться, а также способы их снабжения и защиты на пути.

Немецкие официальные лица ранее говорили, что ожидают, что Россия будет готова атаковать НАТО в 2029 году. Но серия шпионских инцидентов, диверсий и вторжений в воздушное пространство Европы свидетельствуют о том, что она может готовиться к нападению раньше, говорится в статье.

Аналитики также считают, что возможное перемирие в Украине может освободить время и ресурсы для России, чтобы подготовиться к действиям против членов НАТО в Европе.

Авторы плана считают, что если им удастся укрепить устойчивость Европы, то они смогут не только обеспечить победу, но и снизить вероятность войны.

"Цель состоит в том, чтобы предотвратить войну, дав понять нашим врагам, что если они нападут на нас, они не добьются успеха", – сказал высокопоставленный военный офицер и один из первых авторов плана.

Некоторые из самых больших препятствий, с которыми сталкиваются военные планировщики Германии, нематериальные: сложные правила закупок и законы о защите данных и другие нормы, созданные в более мирную эпоху.

План особое внимание уделяет инфраструктуре. По оценкам Берлина, 20% автомагистралей и более четверти автомагистральных мостов нуждаются в ремонте из-за хронического недофинансирования.

По данным федерации немецких морских портов, порты Германии в Северном и Балтийском морях нуждаются в работах на сумму 15 млрд евро, включая 3 млрд евро на модернизацию двойного назначения, такую как укрепление причалов.

Такая неравномерность будет ограничивать свободу передвижения военных в случае войны. Узкие места на карте мобильности военных являются одними из самых строго охраняемых секретов плана.

Недостатки законодательства в мирное время также усложнили Германии защиту от диверсий – одной из самых больших угроз, о которых говорится в плане.

Однако Бундесвер оптимистично оценивает свои успехи.

"Учитывая, что мы начали с чистого листа в начале 2023 года, мы очень довольны тем, где мы находимся сегодня. Это очень сложный продукт", – сказал офицер и соавтор плана.

Однако, как показали недавние стресс-тесты, еще есть над чем работать, чтобы план и реальность совпали. Самая большая неопределенность, с которой сталкиваются планировщики, – это то, сколько времени у них есть.

Ранее немецкий генерал-лейтенант Александр Зольфранк высказал мнение, что Россия способна осуществить ограниченное нападение на территорию НАТО в любое время.

Между тем в Европе, по данным СМИ, задумались над тем, какой активный ответ можно дать на гибридные действия РФ.