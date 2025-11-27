В Латвії готують проєкт про припинення регулярних автобусних перевезень з РФ та Білоруссю

Латвійське Міністерство зв'язку розробляє проєкт розпорядження Кабінету міністрів про припинення регулярних автобусних перевезень з державами-агресорами – Росією та Білоруссю.

Про це розповіли у партії "Прогресивні", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Нерегулярні пасажирські перевезення з Латвії до РФ та Білорусі – як прямі, так і транзитні – заборонені з 1 листопада цього року.

Заборона поширюється на всіх перевізників, незалежно від юридичної особи або країни реєстрації транспортного засобу.

Що стосується регулярних перевезень, то зараз виконуються три маршрути до Росії і три маршрути до Білорусі.

Однак щодо цих перевезень Міністерство зв'язку розробляє проєкт розпорядження уряду, сказав міністр Атіс Швінка.

Швінка пояснює, що розпорядження Кабінету міністрів базуватиметься на міркуваннях безпеки і передбачатиме можливість перегляду рішення, якщо умови безпеки зміняться, однак, щоб "уникнути фінансових втрат для держави, його необхідно підготувати юридично коректним чином".

У довгостроковій перспективі Міністерство зв'язку оцінює необхідність внесення змін до нормативного регулювання, включивши оцінку ризиків безпеки як підставу для обмеження або призупинення видачі дозволів.

Швінка також зазначає, що потрібно враховувати: в Литві зараз обслуговуються 29 регулярних міжнародних автобусних маршрутів до Росії та Білорусі, а в Естонії – тільки маршрути транзитного характеру (в основному до Санкт-Петербурга).

Міністр вважає, що єдиний і узгоджений підхід країн Балтії та Європейського Союзу до обмеження пасажирських перевезень був би важливим для того, щоб обмеження мали стійкий вплив на ситуацію з безпекою в регіоні.

Повідомляли також, що уряд Латвії розглядає можливість повного демонтажу ділянок залізничної лінії, що ведуть до Росії; рішення планують ухвалити на початку 2026 року.

А у вересні стало відомо, що Сейм Латвії планує прискорити встановлення протитанкових загороджень на кордоні з Росією.