В Латвии готовят проект о прекращении регулярных автобусных перевозок с РФ и Беларусью

Латвийское Министерство сообщения разрабатывает проект распоряжения Кабинета министров о прекращении регулярных автобусных перевозок с государствами-агрессорами – Россией и Беларусью.

Об этом рассказали в партии "Прогрессивные", сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Нерегулярные пассажирские перевозки из Латвии в РФ и Беларусь – как прямые, так и транзитные – запрещены с 1 ноября этого года.

Запрет распространяется на всех перевозчиков, независимо от юридического лица или страны регистрации транспортного средства.

Что касается регулярных перевозок, то сейчас выполняются три маршрута в Россию и три маршрута в Беларусь.

Однако в отношении этих перевозок Министерство связи разрабатывает проект распоряжения правительства, сказал министр сообщения Атису Швинке.

Швинка объясняет, что распоряжение Кабинета министров будет основано на соображениях безопасности и предусматривать возможность пересмотра решения, если условия безопасности изменятся, однако, чтобы "избежать финансовых потерь для государства, его необходимо подготовить юридически корректным образом".

В долгосрочной перспективе Министерство связи оценивает необходимость внесения изменений в нормативное регулирование, включив оценку рисков безопасности как основание для ограничения или приостановления выдачи разрешений.

Швинка также отмечает, что нужно учитывать: в Литве сейчас обслуживаются 29 регулярных международных автобусных маршрутов в Россию и Беларусь, а в Эстонии – только маршруты транзитного характера (в основном в Санкт-Петербург).

Министр считает, что единый и согласованный подход стран Балтии и Европейского Союза к ограничению пассажирских перевозок был бы важен для того, чтобы ограничения оказали устойчивое влияние на ситуацию с безопасностью в регионе.

Сообщалось также, что правительство Латвии рассматривает возможность полного демонтажа участков железнодорожной линии, ведущих в Россию; решение планируют принять в начале 2026 года.

А в сентябре стало известно, что Сейм Латвии планирует ускорить установку противотанковых заграждений на границе с Россией.