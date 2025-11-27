"Укрзалізниця" анонсувала нічний поїзд від Ужгорода до Відня: курсуватиме євроколією

В "Укрзалізниці" оголосили про запуск у грудні нічних поїздів від Ужгорода до Відня, що курсуватимуть новою євроколією; час у дорозі має бути меншим, ніж з Ужгорода до Києва.

Про це повідомили в офіційному Facebook 27 листопада, пише "Європейська правда".

УЗ анонсувала нічний поїзд №7/346 – 347/8 Ужгород – Відень у складі спальних вагонів європейських залізниць.

"Новий поїзд курсуватиме новозбудованою євроколією від Ужгорода до кордону, перетинаючи всю Угорщину із зупинкою по станції Будапешт – Келенфельд та з ранковим прибуттям до Відня", – йдеться в оголошенні.

Поїзд виїздитиме з Ужгорода о 23:19 з прибуттям до Відня о 8:53. У зворотній рейс він вирушатиме о 19:08 з прибуттям до Ужгорода о 6:15.

"Таким чином, час у дорозі між Австрією та Україною є навіть менш тривалим, аніж подорож від Ужгорода до Києва… Запуск цього рейсу у грудні – результат багатомісячної спільної роботи Укрзалізниці з партнерами: угорською MÁV та австрійською ÖBB", – зазначають у пресслужбі УЗ.

У Будапешті поїзд матиме зупинку на станції Феріхедь із виходом до міжнародного аеропорту імені Ференца Ліста, а зі станції Будапешт – Келенфельд доступна зручна пересадка на метро.

Розклад "віденського експреса" підлаштували під пересадку в Чопі на поїзд №749/750 Ужгород – Київ.

Нагадаємо, поїзди до ЄС з Ужгорода почали курсувати євроколією з вересня 2025 року.

Раніше анонсували, що на маршруті прямого потяга "Укрзалізниці" з Києва до столиці Румунії Бухареста з’являться три зупинки у Молдові.