"Укрзалізниця" анонсировала ночной поезд из Ужгорода в Вену: будет курсировать по евроколее

В "Укрзалізниці" объявили о запуске в декабре ночных поездов из Ужгорода в Вену, которые будут курсировать по новой евроколее; время в пути должно быть меньше, чем из Ужгорода в Киев.

Об этом сообщили в официальном Facebook 27 ноября, пишет "Европейская правда".

УЗ анонсировала ночной поезд №7/346 – 347/8 Ужгород – Вена в составе спальных вагонов европейских железных дорог.

"Новый поезд будет курсировать по новопостроенной евроколее от Ужгорода до границы, пересекая всю Венгрию с остановкой на станции Будапешт-Келенфельд и с утренним прибытием в Вену", – говорится в объявлении.

Поезд будет отправляться из Ужгорода в 23:19 с прибытием в Вену в 8:53. В обратный рейс он будет отправляться в 19:08 с прибытием в Ужгород в 6:15.

"Таким образом, время в пути между Австрией и Украиной даже меньше, чем путешествие из Ужгорода в Киев... Запуск этого рейса в декабре – результат многомесячной совместной работы "Укрзалізниці" с партнерами: венгерской MÁV и австрийской ÖBB", – отмечают в пресс-службе УЗ.

В Будапеште поезд будет иметь остановку на станции Ферихедь с выходом к международному аэропорту имени Ференца Листа, а со станции Будапешт-Келенфельд доступна удобная пересадка на метро.

Расписание "венского экспресса" подстроили под пересадку в Чопе на поезд №749/750 Ужгород – Киев.

Напомним, поезда в ЕС из Ужгорода начали курсировать по евроколее с сентября 2025 года.

Ранее анонсировали, что на маршруте прямого поезда "Укрзалізниці" из Киева в столицу Румынии Бухарест появятся три остановки в Молдове.