Потяг Київ-Бухарест почне зупинятися у Молдові

На маршруті прямого потяга "Укрзалізниці" з Києва до столиці Румунії Бухареста з’являться три зупинки у Молдові.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосили на Facebook-сторінці "УЗ".

У компанії повідомили, що на маршруті потяга №99/100 Київ з Києва до Бухареста можна буде здійснювати висадку та посадку також на території Молдови – у містах Унгени, Бельц-Ораш та Окниця.

Квитки до цих станцій вже доступні у продажу.

У пресслужбі нагадали, що у містах Велчинець та Унгени поїзд проходить прикордонний контроль, тож на це потрібно закладати резервний час. Крім того, особам, які не є громадянами України та ЄС, потрібно мати транзитну візу для проїзду через Молдову.

Загалом за місяць на потяг "Київ-Бухарест" придбали 6588 квитків.

Раніше "Укрзалізниця" оновила бланки квитків на поїзди сполученням між Україною та Польщею.

Нагадаємо, з вересня 2025 року з Ужгорода євроколією почали курсувати поїзди до ЄС.