Швеція домовилась про прискорену депортацію засуджених сирійців

Шведський міністр міграції Йоган Форсселл у четвер сказав, що Швеція буде співпрацювати із Сирією для збільшення кількості депортацій сирійців, засуджених за злочини у Швеції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Форсселл і міністр міжнародного співробітництва з питань розвитку Швеції Бенджамін Дуса відвідали Сирію – це перший візит шведських міністрів до країни з 2011 року.

Сторони, серед іншого, обговорили співпрацю у питанні депортації сирійських громадян зі Швеції.

"Переважна більшість людей, які прибули до Швеції, є чесними і законослухняними громадянами, але є й такі, які скоїли злочини. Ми просто мусимо мати можливість депортувати цих людей; їм немає місця в Швеції", – сказав він.

Форсселл також сказав, що шведський уряд ухвалив новий принцип, який регулює допомогу Швеції в галузі розвитку: тепер вона частково спрямована на зменшення імміграції та прискорення депортацій.

"Коли ми надаємо шведську допомогу в галузі розвитку, ми також очікуємо, що ці країни будуть співпрацювати з нами і приймати своїх громадян. Це особливо актуально, якщо вони скоїли злочини в Швеції. В іншому випадку допомоги в галузі розвитку не буде", – сказав він.

За даними Статистичного управління Швеції, у 2014-2018 роках Сирія була провідною країною походження серед іммігрантів у країні.

Форсселл раніше сказав, що ЄС повинен продовжувати реалізацію планів щодо посилення депортації мігрантів, інакше ризикує втратити довіру європейських виборців.

Швеція входить до групи країн, які підтримують створення так званих центрів повернення для шукачів притулку, чиї заяви відхилені.