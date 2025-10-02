Німеччина прагне отримати підтримку ЄС для створення центрів повернення мігрантів

Глава МВС Німеччини Александр Добріндт висловив сподівання, що зустріч європейських міністрів внутрішніх справ у суботу прокладе шлях до створення "центрів повернення", де будуть розміщуватися прохачі притулку, яких неможливо повернути до їхніх країн, хоча їхні заявки були відхилені.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує агентство DPA.

Ці центри повинні бути розташовані якомога ближче до країн походження, заявив Добріндт, і Німеччина хоче, що ЄС створив правову базу для них.

"Водночас ми розуміємо, що не можемо покладатися на ЄС у питанні створення цих центрів повернення", – сказав Добріндт в інтерв'ю газеті Münchner Merkur.

Його план передбачає скоординовані зусилля окремих держав-членів для їх реалізації. "Де саме (будуть такі центри. – Ред.), ми ще не домовилися", – додав він.

За інформацією німецького міністерства, на зустрічі в Мюнхені в суботу очікується участь численних європейських міністрів внутрішніх справ та комісара ЄС з питань міграції Магнуса Бруннера. Подібна зустріч відбулася в липні на горі Цугшпіце в Німеччині.

Добріндт також сказав: "Ті, хто інтегруються і працюють, мають шанс залишитися в Німеччині. Для всіх інших ми хочемо ввести обов'язкове видворення".

Варто зазначити, з початку 2025 року Федеральна поліція Німеччини зареєструвала значно менше несанкціонованих проникнень на територію країни, якщо порівнювати з попереднім роком.

Як відомо, міграційне питання було однією з центральних тем передвиборчої кампанії у Німеччині перед достроковими виборами. Зміна курсу Німеччини вже відобразилася на статистиці – вона вперше за багато років втратила першість серед країн ЄС, де подають найбільше заявок на отримання притулку.