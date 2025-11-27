Швеция договорилась об ускоренной депортации осужденных сирийцев

Шведский министр миграции Йохан Форсселл в четверг сказал, что Швеция будет сотрудничать с Сирией для увеличения количества депортаций сирийцев, осужденных за преступления в Швеции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Форсселл и министр международного сотрудничества по вопросам развития Швеции Бенджамин Дуса посетили Сирию – это первый визит шведских министров в страну с 2011 года.

Стороны, среди прочего, обсудили сотрудничество в вопросе депортации сирийских граждан из Швеции.

"Подавляющее большинство людей, прибывших в Швецию, являются честными и законопослушными гражданами, но есть и такие, которые совершили преступления. Мы просто должны иметь возможность депортировать этих людей; им нет места в Швеции", – сказал он.

Форсселл также сказал, что шведское правительство приняло новый принцип, регулирующий помощь Швеции в области развития: теперь она частично направлена на уменьшение иммиграции и ускорение депортаций.

"Когда мы предоставляем шведскую помощь в области развития, мы также ожидаем, что эти страны будут сотрудничать с нами и принимать своих граждан. Это особенно актуально, если они совершили преступления в Швеции. В противном случае помощи в области развития не будет", – сказал он.

По данным Статистического управления Швеции, в 2014-2018 годах Сирия была ведущей страной происхождения среди иммигрантов в стране.

Форсселл ранее сказал, что ЕС должен продолжать реализацию планов по усилению депортации мигрантов, иначе рискует потерять доверие европейских избирателей.

Швеция входит в группу стран, которые поддерживают создание так называемых центров возвращения для искателей убежища, чьи заявления отклонены.