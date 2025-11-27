Країни ЄС внесли понад 22 млн євро у коаліцію укриттів

У Києві пройшло перше установче засідання коаліції укриттів МВС України, за підсумками якого прем’єр-міністерка Юлія Свириденко розповіла про внески країн у цю коаліцію.

Про це вона повідомила у соцмережах у четвер, 27 листопада, пише "Європейська правда".

За словами Свириденко, це спільна ініціатива України та Team Europe, щоб забезпечити захист для українців.

Мета цієї коаліції – створення сучасної мережі укриттів цивільного захисту, включно з підземними школами й дитсадками, лікарнями та громадськими закладами.

Свириденко зазначила, що загальна сума внесків країн, які долучилися до коаліції, складає понад 22 млн євро. З них 11 млн євро внесла Фінляндія, яка є лідером коаліції завдяки своєму 80-річному досвіду зі створення системи бомбосховищ.

Крім того, 7 млн євро становить внесок від Швеції, по 2 млн євро – Литви та Бельгії, 0,5 млн євро – Ірландії. Також має намір долучитися до ініціативи й Швейцарія.

За словами Свириденко, станом наразі вже побудовано понад 42 підземні школи лише в прифронтових регіонах за рахунок державного бюджету та попередніх внесків партнерів.

Нагадаємо, у вересні Європейська комісія оголосила про виділення додаткових 40 млн євро гуманітарної допомоги, щоб допомогти українцям пережити четверту зиму російської загарбницької війни.

На початку листопада Литва зробила внесок через ініціативу UNITED24, яким профінансувала облаштування укриттів у трьох школах України. За рахунок Литви нові укриття отримали школи в Сумській, Запорізькій та Житомирській областях.