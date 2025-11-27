Страны ЕС внесли более 22 млн евро в коалицию укрытий

В Киеве прошло первое учредительное заседание коалиции укрытий МВД Украины, по итогам которого премьер-министр Юлия Свириденко рассказала о взносах стран в эту коалицию.

Об этом она сообщила в соцсетях в четверг, 27 ноября, пишет "Европейская правда".

По словам Свириденко, это совместная инициатива Украины и Team Europe, чтобы обеспечить защиту для украинцев.

Цель коалиции – создание современной сети укрытий гражданской защиты, включая подземные школы и детсады, больницы и общественные заведения.

Свириденко отметила, что общая сумма взносов стран, которые присоединились к коалиции, составляет более 22 млн евро. Из них 11 млн евро внесла Финляндия, которая является лидером коалиции благодаря своему 80-летнему опыту по созданию системы бомбоубежищ.

Кроме того, 7 млн евро составляет вклад от Швеции, по 2 млн евро – Литвы и Бельгии, 0,5 млн евро – Ирландии. Также намерена присоединиться к инициативе и Швейцария.

По словам Свириденко, на данный момент уже построено более 42 подземных школ только в прифронтовых регионах за счет государственного бюджета и предыдущих взносов партнеров.

Напомним, в сентябре Европейская комиссия объявила о выделении дополнительных 40 млн евро гуманитарной помощи, чтобы помочь украинцам пережить четвертую зиму российской захватнической войны.

В начале ноября Литва сделала вклад через инициативу UNITED24, которым профинансировала обустройство укрытий в трех школах Украины. За счет Литвы новые укрытия получили школы в Сумской, Запорожской и Житомирской областях.