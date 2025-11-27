У Німеччині готуються до протестів на тлі заснування молодіжної організації "АдН"

Влада міста Гіссен у центральній Німеччині попередила про масштабні протести та можливі заворушення у звʼязку з оголошенням про заснування молодіжної організації ультраправої "Альтернативи для Німеччини".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

У Гіссені – невеликому університетському місті з населенням 90 тисяч – протягом вихідних очікується близько 50 тисяч протестувальників проти політики "АдН".

Мер Гіссена Франк-Тіло Бехер закликав демонстрантів зберігати спокій, попередивши, що "межі допустимого перевищуються, коли лунають заклики до насильства або застосовується сила".

Бехер зазначив, що в університетському містечку панує напружена атмосфера, оскільки очікується, що до близько 30 протестів приєднається велика кількість учасників.

"АдН" у Гіссені планує оголосити про створення загальнонаціональної молодіжної організації під назвою "Покоління Німеччини". Групу очолить Жан-Паскаль Гоум – політик із землі Бранденбург, де його внесли до списку "підтверджених правих екстремістів".

Попереднє молодіжне крило "АдН" було розпущене після рішення партійної конференції навесні 2025 року – після того, як федеральна розвідка BfV внесла його до списку екстремістів.

Як відомо, Федеральне відомство з захисту конституції класифікувало усю "Альтернативу для Німеччини" як підтверджену праворадикальну організацію. Партія оскаржує це в Адміністративному суді Кельна, і до завершення розгляду ця класифікація тимчасово призупинена.