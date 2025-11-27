В Германии готовятся к протестам на фоне основания молодежной организации "АдГ"

Власти города Гиссена в центральной Германии предупредили о масштабных протестах и возможных беспорядках в связи с объявлением об основании молодежной организации ультраправой "Альтернативы для Германии".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

В Гисене – небольшом университетском городе с населением 90 тысяч – в течение выходных ожидается около 50 тысяч протестующих против политики "АдГ".

Мэр Гиссена Франк-Тило Бехер призвал демонстрантов сохранять спокойствие, предупредив, что "пределы допустимого превышаются, когда раздаются призывы к насилию или применяется сила".

Бехер отметил, что в университетском городке царит напряженная атмосфера, поскольку ожидается, что к около 30 протестам присоединится большое количество участников.

"АдГ" в Гисене планирует объявить о создании общенациональной молодежной организации под названием "Поколение Германии". Группу возглавит Жан-Паскаль Гоум – политик из земли Бранденбург, где его внесли в список "подтвержденных правых экстремистов".

Предыдущее молодежное крыло "АдГ" было распущено после решения партийной конференции весной 2025 года – после того, как федеральная разведка BfV внесла его в список экстремистов.

Как известно, Федеральное ведомство по защите конституции классифицировало всю "Альтернативу для Германии" как подтвержденную праворадикальную организацию. Партия обжалует это в Административном суде Кельна, и до завершения рассмотрения эта классификация временно приостановлена.