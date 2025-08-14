Німецькі ультраправі намірилися створити нову молодіжну організацію

Німецька ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" ("АдН)" підтвердила свої плани заснувати нову молодіжну організацію.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє dpa

Заснування заплановане на кінець листопада в місті Гіссен на північ від Франкфурта. Представник партії підтвердив, що установчі збори заплановані на 29 і 30 листопада.

За його словами, на ньому буде обрано правління нової організації, а також прийнято рішення щодо назви та логотипу.

Попереднє молодіжне крило антиімміграційної партії "Молодіжна альтернатива" (МА) було значною мірою незалежним об'єднанням. Воно було розпущене наприкінці березня за рішенням партійної конференції "АдН".

План заснування нової організації був обґрунтований бажанням партії отримати більший вплив на партійну молодь.

Існувало також занепокоєння, що МА може бути заборонена після того, як німецькі спецслужби знайшли докази її антидемократичних устремлінь і класифікували її як правоекстремістську організацію.

Передбачається, що в майбутньому організація-правонаступниця буде більш тісно пов'язана з "АдН".

Газета Bild повідомила, що Жан-Паскаль Хом, член парламенту землі Бранденбург від "АдН", розглядається на посаду голови нової організації.

На X голова бранденбурзького відділення "АдН" і член Бундестагу Рене Шпрінгер висловився за те, щоб поставити Хома на чолі нової організації.

Хом і ще четверо депутатів бранденбурзького парламенту від "АдН" були віднесені до категорії правоекстремістських відомством із захисту конституції, національною розвідувальною службою.

Нагадаємо, "Альтернатива для Німеччини" стала найпопулярнішою політичною силою в країні, згідно з резонансним новим опитуванням, опублікованим у вівторок.

Нещодавно повідомлялося, що вперше з середини травня рейтинг "Альтернативи для Німеччини" піднявся до 25%.