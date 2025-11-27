ЗМІ дізнались, з ким і чим Орбан полетить до Путіна

Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан вирушить до Москви – імовірно, 28 листопада – у складі великої делегації, на порядку денному – передусім енергетичні питання.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє портал VSquare із посиланням на дипломатичні джерела.

За інформацією VSquare, про наміри Орбана здійснити візит до Росії не знали угорські партнери в НАТО і Європейському Союзі; він також, імовірно, не був узгоджений зі США. Водночас одне з європейських джерел вважає, що зустріч планувалась давно і є просто продовженням традиції Орбана щорічно зустрічатись із Путіним.

Джерела VSquare повідомили, що з угорським премʼєром вирушить "велика делегація з десятків людей", зокрема міністром закордонних справ Петером Сійярто, міністром будівництва та транспорту Яношем Лазаром і радником з національної безпеки Марцелом Біро.

Співрозмовники VSquare кажуть, що метою візиту Орбана є насамперед обговорення енергетичних питань, зокрема на тлі рішення США надати Угорщині однорічне звільнення від санкцій щодо російської нафти та газу.

"Також будуть порушені ядерні питання, оскільки Westinghouse приєднається до російської атомної електростанції "Пакш" (яка будується в Угорщині. – Ред.) як постачальник палива", – йдеться в матеріалі.

Іншою ключовою темою угорсько-російських переговорів буде потенційне придбання угорською нафтовою компанією MOL частки "Газпрому" в сербській компанії NIS, що може допомогти їй вийти з-під дії санкцій США.

"І Орбан, ймовірно, буде позиціонувати цю місію в Москві як крок до відродження короткочасної ідеї "мирного саміту" в Будапешті за участю Трампа і Путіна", – повідомляє VSquare.

Господар Кремля Владімір Путін у четвер сказав, що Росія та Угорщина обговорюють потенційний візит угорського премʼєр-міністра Віктора Орбана.

Зазначимо, у жовтні 2023 року Орбан бачився із Путіним у Китаї. Тоді Орбан назвав російську війну проти України "воєнною операцією".