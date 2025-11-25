ЗМІ: Орбан відвідає Путіна у Москві 28 листопада
Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан цього тижня полетить у Москву на зустріч із очільником Кремля Владіміром Путіним.
Про це повідомив журналіст-розслідувач Саболч Пані у Facebook, пише "Європейська правда".
За словами його джерела, яке обізнане із подробицями поїздки, у п'ятницю, 28 листопада, Орбан зустрінеться з Путіним у Москві.
Водночас офіційного підтвердження зустрічі поки що не надходило.
Зазначимо, у жовтні 2023 року Орбан бачився із Путіним у Китаї. Тоді він назвав російську війну проти України "воєнною операцією".
На початку листопада Орбан зустрівся з американським президентом Дональдом Трампом і закликав його провести саміт з Путіним саме в Будапешті. Американський президент тоді заявив, що наразі не бачить причин для зустрічі із очільником Кремля.
Після того, як у ЗМІ з’явився 28-ми пунктний "мирний план" США із позиціями, які вигідні Кремлю, Орбан закликав ЄС погодитися на нього.