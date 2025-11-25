ЗМІ: Орбан відвідає Путіна у Москві 28 листопада

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан цього тижня полетить у Москву на зустріч із очільником Кремля Владіміром Путіним.

Про це повідомив журналіст-розслідувач Саболч Пані у Facebook, пише "Європейська правда".

За словами його джерела, яке обізнане із подробицями поїздки, у п'ятницю, 28 листопада, Орбан зустрінеться з Путіним у Москві.

Водночас офіційного підтвердження зустрічі поки що не надходило.

Зазначимо, у жовтні 2023 року Орбан бачився із Путіним у Китаї. Тоді він назвав російську війну проти України "воєнною операцією".

На початку листопада Орбан зустрівся з американським президентом Дональдом Трампом і закликав його провести саміт з Путіним саме в Будапешті. Американський президент тоді заявив, що наразі не бачить причин для зустрічі із очільником Кремля.

Після того, як у ЗМІ з’явився 28-ми пунктний "мирний план" США із позиціями, які вигідні Кремлю, Орбан закликав ЄС погодитися на нього.