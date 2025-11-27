Путін підтвердив, що готується прийняти Орбана

Господар Кремля Владімір Путін сказав, що Росія та Угорщина обговорюють потенційний візит угорського премʼєр-міністра Віктора Орбана.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав під час спілкування з пропагандистами після саміту ОДКБ у Киргизстані в четвер.

Путін сказав, що в Москви "є контакти з угорською стороною щодо можливої зустрічі" з Орбаном.

"Ми завжди раді бачити в Росії будь-якого з наших партнерів, включно з, незважаючи на їхню агресивну поведінку, і європейськими нашими колегами. Ну, і тим паче Віктора Орбана. Ми знаємо його позицію. Вона досить обʼєктивною є, на мій погляд", – додав він.

Кремлівський господар сказав, що йому є що обговорити з премʼєром Угорщини, зокрема двосторонні питання енергетики.

"Якщо премʼєр-міністр Орбан вважатиме за потрібне прийняти наше запрошення, ми завжди йому раді", – сказав Путін.

За даними ЗМІ, угорський прем’єр-міністр полетить у Москву на зустріч із очільником Кремля уже у пʼятницю, 28 листопада. Водночас офіційного підтвердження зустрічі поки що не надходило.

Зазначимо, у жовтні 2023 року Орбан бачився із Путіним у Китаї. Тоді він назвав російську війну проти України "воєнною операцією".