СМИ узнали, с кем и чем Орбан полетит к Путину

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан отправится в Москву – предположительно, 28 ноября – в составе большой делегации, на повестке дня – прежде всего энергетические вопросы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает портал VSquare со ссылкой на дипломатические источники.

По информации VSquare, о намерениях Орбана совершить визит в Россию не знали венгерские партнеры в НАТО и Европейском Союзе; он также, вероятно, не был согласован с США. В то же время один из европейских источников считает, что встреча планировалась давно и является просто продолжением традиции Орбана ежегодно встречаться с Путиным.

Источники VSquare сообщили, что с венгерским премьером отправится "большая делегация из десятков человек", в частности министр иностранных дел Петер Сийярто, министр строительства и транспорта Янош Лазар и советник по национальной безопасности Марцел Биро.

Собеседники VSquare говорят, что целью визита Орбана является прежде всего обсуждение энергетических вопросов, в частности на фоне решения США предоставить Венгрии однолетнее освобождение от санкций в отношении российской нефти и газа.

"Также будут затронуты ядерные вопросы, поскольку Westinghouse присоединится к российской атомной электростанции „Пакш" (которая строится в Венгрии. – Ред.) в качестве поставщика топлива", – говорится в материале.

Другой ключевой темой венгерско-российских переговоров будет потенциальное приобретение венгерской нефтяной компанией MOL доли "Газпрома" в сербской компании NIS, что может помочь ей выйти из-под действия санкций США.

"И Орбан, вероятно, будет позиционировать эту миссию в Москве как шаг к возрождению кратковременной идеи "мирного саммита" в Будапеште с участием Трампа и Путина", – сообщает VSquare.

Хозяин Кремля Владимир Путин в четверг сказал, что Россия и Венгрия обсуждают потенциальный визит венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

Отметим, в октябре 2023 года Орбан встречался с Путиным в Китае. Тогда Орбан назвал российскую войну против Украины "военной операцией".