Нідерланди придбають сотню радарів для виявлення дронів

Міністерство оборони Нідерландів заявило про придбання радарів раннього попередження для виявлення наближення дронів.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Мова йде про 100 радарів раннього попередження для виявлення наближення дронів.

Системи, вироблені нідерландською компанією Robin Radar, можуть відрізняти дрони від птахів та інших рухомих об'єктів.

"100 радарів не будуть доставлені одночасно. Перші будуть передані завтра, а всі радари, як очікується, будуть доставлені до 2026 року. Супровідні транспортні засоби прибудуть на початку наступного року", – додали у Міноборони Нідерландів.

Нещодавно писали, що Нідерланди планують інвестувати до 3 млрд євро у засоби протидії безпілотникам на тлі наростаючої кількості інцидентів у Європі.

Нагадаємо, Збройні сили Бельгії отримали наказ збивати дрони над військовими базами після серії таких випадків.

У Міністерстві оборони припускають, що дрони були призначені для виявлення розташування F-16 та іншої стратегічно важливої інформації.