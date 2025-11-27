Нидерланды приобретут сотню радаров для обнаружения дронов

Министерство обороны Нидерландов заявило о приобретении радаров раннего предупреждения для обнаружения приближения дронов.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Речь идет о 100 радарах раннего предупреждения для обнаружения приближения дронов.

Системы, произведенные нидерландской компанией Robin Radar, могут отличать дроны от птиц и других движущихся объектов.

"100 радаров не будут доставлены одновременно. Первые будут переданы завтра, а все радары, как ожидается, будут доставлены до 2026 года. Сопроводительные транспортные средства прибудут в начале следующего года", – добавили в Минобороны Нидерландов.

Недавно писали, что Нидерланды планируют инвестировать до 3 млрд евро в средства противодействия беспилотникам на фоне нарастающего количества инцидентов в Европе.

Напомним, Вооруженные силы Бельгии получили приказ сбивать дроны над военными базами после серии таких случаев.

В Министерстве обороны предполагают, что дроны были предназначены для выявления расположения F-16 и другой стратегически важной информации.