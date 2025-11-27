Британія відклала санкції проти міжнародного бізнесу "Лукойлу"

Уряд Великої Британії у четвер дозволив здійснення операцій з міжнародним підрозділом російської компанії "Лукойл" до кінця лютого 2026 року, відклавши запровадження санкцій.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні британського Управління з питань застосування фінансових санкцій.

Згідно з повідомленням, запровадження санкцій проти "Лукойл Інтернешнл ГмбХ" (юридична особа, відповідальна за міжнародний бізнес "Лукойлу") та її дочірніх компаній відкладається до 26 лютого.

Відкладені санкції мали бути запроваджені у пʼятницю, 28 листопада.

Британія оголосила про санкції проти "Лукойлу" та "Роснєфті" у жовтні.

Нещодавно вона призупинила дію санкцій проти "Лукойлу" для Болгарії, аби дозволити діяльність її нафтопереробного заводу в болгарському місті Бургас.

