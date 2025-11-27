Великобритания отложила санкции против международного бизнеса "Лукойла"

Правительство Великобритании в четверг разрешило проведение операций с международным подразделением российской компании "Лукойл" до конца февраля 2026 года, отложив введение санкций.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении британского Управления по вопросам применения финансовых санкций.

Согласно сообщению, введение санкций против "Лукойл Интернешнл ГмбХ" (юридическое лицо, ответственное за международный бизнес "Лукойла") и ее дочерних компаний откладывается до 26 февраля.

Отложенные санкции должны были быть введены в пятницу, 28 ноября.

Великобритания объявила о санкциях против "Лукойла" и "Роснефти" в октябре.

Недавно она приостановила действие санкций против "Лукойла" для Болгарии, чтобы разрешить деятельность ее нефтеперерабатывающего завода в болгарском городе Бургас.

