У Києві попрощались із 21-річним угорцем, який загинув, захищаючи Україну
На Майдані Незалежності в Києві у четвер відбулась церемонія прощання з 21-річним добровольцем з Угорщини Бенджаміном Ашером, який загинув у війні Росії проти України.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на hromadske.
На церемонії прощання з Ашером були присутні його батько, побратими з 2 механізованого батальйону Третьої окремої штурмової бригади та головний рабин Києва Моше Асман.
Як зазначає hromadske, полеглого добровольця поховають на Національному військовому кладовищі.
Бенджамін Ашер спочатку служив в угорських збройних силах за контрактом. У березні 2023 року він сказав своєму командиру, що їде воювати в Україну.
21-річний угорський доброволець загинув 24 травня.
Раніше стало відомо, що в російсько-українській війні під Ізюмом у Харківській області загинув 27-річний громадянин Чехії Їрка Котрла.