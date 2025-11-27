На війні проти РФ загинув 27-річний чех, якого вважали зниклим безвісти

У російсько-українській війні під Ізюмом у Харківській області загинув 27-річний громадянин Чехії Їрка Котрла.

Про це повідомляє iDnes, пише "Європейська правда".

Котрла вивчав різьбярство по каменю в Середній школі прикладного мистецтва в Угерському Градішті. У 2019 році хлопець покинув навчання.

"Минулого тижня нас вразила сумна новина. На українському фронті біля Ізюма загинув наш колишній студент каменерізного напряму, Їрка К. Йому було 27 років. Вічна йому пам’ять", – повідомили у школі після того, як його мати зв'язалася з його класним керівником і повідомила про смерть.

Речниця Міністерства закордонних справ Маріана Вернерова заявила, що він вважався зниклим безвісти.

"Нам відомо про випадок з чеським громадянином, який вважається зниклим безвісти. Ми не будемо коментувати подальші подробиці", – сказала вона.

Фото: Facebook

У березні 2023 року загинув доброволець із Чехії, який воював на боці України проти Росії.

У березні 2025 року командування інформаційних і кібернетичних сил Чехії вшанувало памʼять чотирьох чехів, які віддали своє життя в боротьбі з російською агресією та експансіонізмом в Україні.