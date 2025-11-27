В Киеве простились с 21-летним венгром, погибшим при защите Украины

На Майдане Независимости в Киеве в четверг состоялась церемония прощания с 21-летним добровольцем из Венгрии Бенджамином Ашером, который погиб в войне России против Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на hromadske.

На церемонии прощания с Ашером присутствовали его отец, побратимы из 2-го механизированного батальона Третьей отдельной штурмовой бригады и главный раввин Киева Моше Асман.

Как отмечает hromadske, павшего добровольца похоронят на Национальном военном кладбище.

Бенджамин Ашер сначала служил в венгерских вооруженных силах по контракту. В марте 2023 года он сказал своему командиру, что едет воевать в Украину.

21-летний венгерский доброволец погиб 24 мая.

Ранее стало известно, что в российско-украинской войне под Изюмом в Харьковской области погиб 27-летний гражданин Чехии Йирка Котрла.