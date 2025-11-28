Міністр оборони Польщі підписав контракт на закупку у США ракет до F-35

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш у четвер підписав угоду про закупівлю американських протиповітряних ракет AIM-120D AMRAAM, які використовуються на озброєнні літаків F-35.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

Йдеться про закупівлю 200 протиповітряних ракет AIM-120 AMRAAM, в новітній версії AIM-120D, які стануть одним з видів озброєння, що використовується польськими багатоцільовими літаками F-35.

Перші з ракет надійдуть до Польщі наступного року.

Як зазначив Косіняк-Камиш, Польща приєднується до елітного кола європейських країн, які використовують ракети такого типу.

"Це показує, наскільки ми є сильним союзником, наскільки ми інтегровані", – підкреслив він.

За словами польського міністра, такі контракти показують, "що польсько-американський союз – це не тільки слова, але й рішення про можливість придбання обладнання, отримання найсучасніших технологій".

Глава Міноборони також зазначив, що Польща отримує від США різні типи обладнання, такі як F-35 або американська система управління протиповітряною обороною IBCS.

Він додав, що триває робота над збільшенням присутності американських військ у Польщі, чисельність яких наразі становить близько 10 тисяч американських солдатів.

Нагадаємо, 20 листопада Велика Британія уклала контракт на суму 316 млн фунтів (близько $413 млн) з компанією MBDA UK, яка спеціалізується на виробництві ракетних систем, щодо постачання лазерних систем DragonFire для Королівського флоту.

Повідомляли також, що Нідерланди планують вивчити можливість виробництва американських ракет AMRAAM для систем протиповітряної оборони.