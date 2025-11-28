Министр обороны Польши подписал контракт на закупку в США ракет для F-35

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в четверг подписал соглашение о закупке американских противовоздушных ракет AIM-120D AMRAAM, которые используются на вооружении самолетов F-35.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

Речь идет о закупке 200 противовоздушных ракет AIM-120 AMRAAM, в новейшей версии AIM-120D, которые станут одним из видов вооружения, используемого польскими многоцелевыми самолетами F-35.

Первые ракеты поступят в Польшу в следующем году.

Как отметил Косиняк-Камыш, Польша присоединяется к элитному кругу европейских стран, которые используют ракеты такого типа.

"Это показывает, насколько мы сильный союзник, насколько мы интегрированы", – подчеркнул он.

По словам польского министра, такие контракты показывают, "что польско-американский союз – это не только слова, но и решение о возможности приобретения оборудования, получения самых современных технологий".

Глава Минобороны также отметил, что Польша получает от США различные типы оборудования, такие как F-35 или американская система управления противовоздушной обороной IBCS.

Он добавил, что продолжается работа над увеличением присутствия американских войск в Польше, численность которых в настоящее время составляет около 10 тысяч американских солдат.

