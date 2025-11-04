Нідерланди хочуть виробляти у себе американські ракети до систем ППО

Нідерланди планують вивчити можливість виробництва американських ракет AMRAAM для систем протиповітряної оборони.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Нідерландів, пише "Європейська правда".

Наступного року Нідерланди планують з’ясувати, як місцева оборонна промисловість може сприяти виробництву, складанню та технічному обслуговуванню ракет AMRAAM.

Ракети AMRAAM використовуються у системах ППО. Вони призначені для боротьби з повітряними загрозами на середній відстані, такими як пілотовані та безпілотні літаки та крилаті ракети.

AMRAAM використовується, зокрема, на винищувачах F-35, а також в наземних системах ППО.

У Міноборони Нідерландів переконані, що європейське виробництво ракет AMRAAM поглибить інтеграцію трансатлантичного промислового співробітництва в галузі оборони.

Також таким чином сподіваються вирішити проблему з дефіцитом виробництва.

"Збільшення обсягів виробництва є важливим для продовження підтримки України та оборони території, що охоплюється договором НАТО", – йдеться в повідомленні.

Таким чином, Міністерство оборони сподівається разом із США та іншими країнами НАТО сприяти виробництву та прискоренню постачання ракет AMRAAM.

Дослідження проводить американський виробник ракет, компанія Raytheon.

Нагадаємо, у вересні Державний департамент США схвалив закупівлю урядом Німеччини ракет класу "повітря–повітря" середньої дальності AIM-120D-3 Advanced Medium Range Air-to-Air Missiles та супутнього обладнання на орієнтовну суму $1,23 млрд.

А навесні США схвалили можливий продаж Польщі ракет середньої дальності класу "повітря – повітря" AIM-120D і супутніх елементів на суму 1,33 мільярда доларів.