Італійський суд: план будівництва мосту до Сицилії порушує екологічні норми

Італійський суд постановив, що плани будівництва найбільшого у світі підвісного мосту між материковою Італією та островом Сицилія порушують екологічні норми та правила проведення тендерів ЄС.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Уряд прем'єр-міністерки Джорджі Мелоні заявляє, що запланований міст довжиною 3666 метрів через Мессінську протоку, який перевершить міст у Туреччині, принесе процвітання біднішим регіонам, а також сприятиме переміщенню військ НАТО.

Однак у 33-сторінковому рішенні, Рахункова палата заявила, що уряд не зміг обґрунтувати порушення екологічних вимог щодо впливу на прибережні та морські райони острова та регіону Калабрія.

"Припущення щодо різних "причин суспільного інтересу" не підтверджені технічними органами і не підкріплені відповідною документацією", – йдеться в рішенні щодо проєкту вартістю 13,5 млрд євро.

Судді також зазначили, що невизначеність щодо витрат і змін у фінансуванні порівняно з оригінальним контрактом 2005 року – більш ніж утричі дешевшим – може вимагати проведення нового тендеру для забезпечення дотримання європейських правил для учасників тендеру.

Уряд заявив, що ретельно розгляне рішення суду і пообіцяв продовжити реалізацію проєкту.

"Уряд переконаний, що ці питання мають достатній простір для роз'яснення в самому суді", – йдеться в заяві.

Ідея будівництва мосту, що з'єднає Сицилію з рештою Італії, обговорювалася десятиліттями, але завжди відкладалася через побоювання сейсмічної активності та можливе втручання сицилійської мафії.

Тим не менш, проєкт вартістю 13,5 млрд євро був схвалений урядовим комітетом, що контролює стратегічні державні інвестиції, у серпні 2025 року. За попереднім планом, перші підготовчі роботи мали б початись восени 2025-го, а загалом будівництво завершилось би у 2032-му.

В італійському уряді розглядали варіант віднести будівництво мосту на Сицилію до військових витрат, що допомогло би Італії швидше рухатись до нового цільового показника НАТО витрат на оборону на рівні 5% від ВВП.