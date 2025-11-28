Итальянский суд: план строительства моста на Сицилию нарушает экологические нормы

Итальянский суд постановил, что планы строительства крупнейшего в мире подвесного моста между материковой Италией и островом Сицилия нарушают экологические нормы и правила проведения тендеров ЕС.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Правительство премьер-министра Джорджи Мелони заявляет, что запланированный мост длиной 3666 метров через Мессинский пролив, который превзойдет мост в Турции, принесет процветание бедным регионам, а также будет способствовать перемещению войск НАТО.

Однако в 33-страничном решении, Счетная палата заявила, что правительство не смогло обосновать нарушение экологических требований по воздействию на прибрежные и морские районы острова и региона Калабрия.

"Предположения о различных "причинах общественного интереса" не подтверждены техническими органами и не подкреплены соответствующей документацией", – говорится в решении по проекту стоимостью 13,5 млрд евро.

Судьи также отметили, что неопределенность в отношении расходов и изменений в финансировании по сравнению с оригинальным контрактом 2005 года – более чем в три раза дешевле – может потребовать проведения нового тендера для обеспечения соблюдения европейских правил для участников тендера.

Правительство заявило, что тщательно рассмотрит решение суда и пообещало продолжить реализацию проекта.

"Правительство убеждено, что эти вопросы имеют достаточное пространство для разъяснения в самом суде", – говорится в заявлении.

Идея строительства моста, который соединит Сицилию с остальной Италией, обсуждалась десятилетиями, но всегда откладывалась из-за опасений сейсмической активности и возможного вмешательства сицилийской мафии.

Тем не менее, проект стоимостью 13,5 млрд евро был одобрен правительственным комитетом, контролирующим стратегические государственные инвестиции, в августе 2025 года. По предварительному плану, первые подготовительные работы должны были бы начаться осенью 2025-го, а в целом строительство завершилось бы в 2032-м.

В итальянском правительстве рассматривали вариант отнести строительство моста на Сицилию к военным расходам, что помогло бы Италии быстрее двигаться к новому целевому показателю НАТО расходов на оборону на уровне 5% от ВВП.