Україна та Латвія співпрацюватимуть у сфері штучного інтелекту та перекладів

Україна та Латвія посилюють співпрацю у розвитку технологій штучного інтелекту, мовних моделей та цифрових інструментів, що допоможуть Україні в процесі вступу до Європейського Союзу.

Про це повідомили в Офісі віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качки, передає "Європейська правда".

У межах створення єдиного національного інструменту для перекладу українські й латвійські інституції підписали Меморандум про співпрацю.

Документ уклали Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції, Міністерство цифрової трансформації, латвійська мовна технологічна компанія Tilde та Національний центр штучного інтелекту Латвії.

Меморандум визначає рамки для спільного розвитку мовних моделей, обміну досвідом, а також впровадження інструментів штучного інтелекту для підсилення інституційної спроможності України на шляху до членства в ЄС.

Документ підписали генеральний директор Урядового офісу Олександр Ільков, заступниця міністра цифрової трансформації Наталя Денікеєва, генеральний директор Tilde Артурс Василевскіс і заступник голови правління Національного центру ШІ Латвії Андрейс Васильєвс.

Підписання відбулося під головуванням міністра закордонних справ Латвії Байби Браже та Качки.

"Наступні 24 місяці є визначальними, і саме зараз важливо об’єднати зусилля для впровадження не лише законодавства, а й інструментів, що підсилюють інституційну спроможність держави", – заявив Качка.

