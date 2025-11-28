Украина и Латвия будут сотрудничать в сфере искусственного интеллекта и переводов

Украина и Латвия усиливают сотрудничество в развитии технологий искусственного интеллекта, языковых моделей и цифровых инструментов, которые помогут Украине в процессе вступления в Европейский Союз.

Об этом сообщили в Офисе вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тараса Качки, передает "Европейская правда".

В рамках создания единого национального инструмента для перевода украинские и латвийские институты подписали Меморандум о сотрудничестве.

Документ заключили Правительственный офис координации европейской и евроатлантической интеграции, Министерство цифровой трансформации, латвийская языковая технологическая компания Tilde и Национальный центр искусственного интеллекта Латвии.

Меморандум определяет рамки для совместного развития языковых моделей, обмена опытом, а также внедрения инструментов искусственного интеллекта для усиления институциональной способности Украины на пути к членству в ЕС.

Документ подписали генеральный директор Правительственного офиса Александр Ильков, заместитель министра цифровой трансформации Наталья Деникеева, генеральный директор Tilde Артурс Василевскис и заместитель председателя правления Национального центра ИИ Латвии Андрейс Васильевс.

Подписание состоялось под председательством министра иностранных дел Латвии Байбы Браже и Тараса Качки.

"Следующие 24 месяца являются определяющими, и именно сейчас важно объединить усилия для внедрения не только законодательства, но и инструментов, усиливающих институциональную способность государства", – заявил Качка.

Обратим внимание, в июле министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о намерении государства активно внедрять в официальное употребление украинские названия иностранных топонимов.

В феврале 2024 года Федеральное министерство иностранных дел Германии объявило о переходе на украинский вариант транскрипции написания названия столицы Украины – Kyjiw вместо Kiew, как было раньше.